Апелляционный суд отменил разрешение на задержание и арест С.Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года о разрешении на задержание и взятие под стражу Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, передает УНН со ссылкой на пресс -службу Апелляционного суда.
"Апелляционную жалобу адвоката, которая действует в защиту прав и интересов подозреваемого Курченко С.В. - удовлетворить", - говорится в сообщении.
Апелляционным судом отменено постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года, которым удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании в отношении Курченко С.В. меры пресечения в виде содержания под стражей и разъяснением, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или изменение его на более мягкую меру пресечения.
"Постановить новое решение, которым в удовлетворении ходатайства заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании в отношении подозреваемого Курченко С.В. меры пресечения в виде содержания под стражей - отказать", - говорится в сообщении.
Напомним, по делу Сергея Курченко есть несколько важных соглашений о сотрудничестве подозреваемых со следствием.
В сообщении, в июле суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры об аресте бывших высокопоставленных лиц Национального банка Украины, которые подозреваются в соучастии с С.Курченко в составе преступной организации.