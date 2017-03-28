Апеляційний суд розпочав визначення підсудності у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд справи щодо визначення територіальної підсудності у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Степан Гладій, передає кореспондент УНН.
Головуючий суддя повідомив, що до суду надійшло подання голови Печерського райсуду про визначення територіальної підсудності у справі В.Януковича.
На засіданні присутні адвокати екс-президента, а також прокурори.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.
Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.