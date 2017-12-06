Апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід ще двом учасникам акції протесту біля Літнього театру в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні Апеляційний суд Одеської області розглянув скарги ще двох фігурантів акції протесту біля Літнього театру в Одесі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
С.Стерненку суд призначив особисте зобов’язання та заборону спілкування із І.Резуном та Д.Ганулом. Натомість, І. Резуну — нічний домашній арешт.
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Зазначимо, кошти, які вніс в якості застави за С.Стерненка голова Одеської ОДА будуть повернуті назад.
Нагадаємо, трьом учасникам акції протесту, що мала місце 18 листопада біля Літнього театру в Одесі, інкримінують організацію масових заворушень. Внаслідок зіткнень між правоохоронцями та активістами, що виступали проти забудови Літнього театру, постраждало більше 20 поліцейських.