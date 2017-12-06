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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 54437 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106119 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104683 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106810 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Апелляционный суд смягчил меру пресечения еще двум участникам акции протеста возле Летнего театра в Одессе

Апелляционный суд смягчил меру пресечения еще двум участникам акции протеста возле Летнего театра в Одессе

Киев  •  УНН

 • 11767 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Апелляционный суд Одесской области рассмотрел жалобы еще двух фигурантов акции протеста возле Летнего театра в Одессе. Об этом сообщает корреспондент УНН.

С.Стерненко суд назначил личное обязательство и запрет общения с И.Резуном и Д.Ганулом. В свою очередь, И. Резуну — ночной домашний арест.

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Отметим, средства, которые внес в качестве залога по С.Стерненко председатель Одесской ОГА будут возвращены обратно.

Напомним, троим участникам акции протеста, которая имела место 18 ноября у Летнего театра в Одессе, инкриминируют организацию массовых беспорядков. В результате столкновений между правоохранителями и активистами, которые выступали против застройки Летнего театра, пострадали более 20 полицейских.

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