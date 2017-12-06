Апелляционный суд смягчил меру пресечения еще двум участникам акции протеста возле Летнего театра в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Апелляционный суд Одесской области рассмотрел жалобы еще двух фигурантов акции протеста возле Летнего театра в Одессе. Об этом сообщает корреспондент УНН.
С.Стерненко суд назначил личное обязательство и запрет общения с И.Резуном и Д.Ганулом. В свою очередь, И. Резуну — ночной домашний арест.
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Отметим, средства, которые внес в качестве залога по С.Стерненко председатель Одесской ОГА будут возвращены обратно.
Напомним, троим участникам акции протеста, которая имела место 18 ноября у Летнего театра в Одессе, инкриминируют организацию массовых беспорядков. В результате столкновений между правоохранителями и активистами, которые выступали против застройки Летнего театра, пострадали более 20 полицейских.