Апеляційний суд переніс розгляд скарги на продовження арешту О.Єфремова на 20 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту на ухвалу суду про продовження арешту для екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова на 20 січня. Про це повідомив УНН адвокат Олександр Мельников.
За словами адвоката, суд переніс слухання апеляційної скарги адвокатів, оскільки не з’явився прокурор в судове засідання. До того ж, додав він, не була здійснена доставка їхнього підзахисного О.Єфремова.
У зв’язку з цим, сказав О.Мельников, засідання було перенесено на 20 січня.
Нагадаємо, 24 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід екс-нардепу Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді арешту ще на 60 діб, до 22 січня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).
Кримінальне провадження щодо О.Єфремова передане на розгляд Старобільського міськрайонного суду Луганської області.