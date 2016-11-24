Апеляційний суд Києва скасував рішення про відсторонення від посади мера Бучі А.Федорука

“Апеляційний суд Києва скасував рішення про відсторонення Анатолія Федорука від посади мера Бучі Київської області. Таким чином, суд задовольнив скаргу захисту й скасував рішення Печерського районного суду Києва про відсторонення Федорука від посади на 2 місяці”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня суд відсторонив від посади мера Бучі А.Федорука.

Раніше Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

Як повідомляв УНН, міському голові Бучі А.Федоруку повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.