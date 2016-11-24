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Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении от должности мэра Бучи А.Федорука

Киев • УНН

 • 9672 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении мэра Бучи Анатолия Федорука от должности, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении от должности мэра Бучи А.Федорука

"Апелляционный суд Киева отменил решение об отстранении Анатолия Федорука от должности мэра Бучи Киевской области. Таким образом, суд удовлетворил жалобу защиты и отменил решение Печерского районного суда Киева об отстранении Федорука от должности на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября суд отстранил от должности мэра Бучи А.Федорука.

Ранее Печерский суд избрал мерой пресечения для мэра Бучи Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

Как сообщал УНН, мэру Бучи А.Федоруку сообщено о подозрении в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории.

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