Апеляційний комітет ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку за неявку на гру з "Маріуполем"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Апеляційний комітет ФФУ зарахував київському "Динамо" технічну поразку в матчі 7 туру УПЛ проти ФК "Маріуполь", повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Апеляційний комітет ФФУ виніс вердикт щодо скарги "Динамо" на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 11 серпня 2017 року про зарахування технічних поразок за неявку команд клубу на матчі чемпіонатів U-19, U-21 та УПЛ, які мали відбутися в місті Маріуполі, відповідно, 18-го, 26-го, та 27-го липня цього року.
За результатами розгляду Апеляційним комітетом вирішено у задоволені апеляційних скарг відмовити, а рішення КДК ФФУ залишити без змін.
Зазначено, що рішення Апеляційного комітету може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду у місті Лозанна (Швейцарія), не пізніше 21 дня з моменту його отримання.
Нагадаємо, що за неявку "Динамо" в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, КДК ФФУ покарав киян технічною поразкою.