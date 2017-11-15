Апеляційний комітет ФФУ зарахував "Динамо" технічну поразку за неявку на гру з "Маріуполем"

Апеляційний комітет ФФУ виніс вердикт щодо скарги "Динамо" на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 11 серпня 2017 року про зарахування технічних поразок за неявку команд клубу на матчі чемпіонатів U-19, U-21 та УПЛ, які мали відбутися в місті Маріуполі, відповідно, 18-го, 26-го, та 27-го липня цього року.

За результатами розгляду Апеляційним комітетом вирішено у задоволені апеляційних скарг відмовити, а рішення КДК ФФУ залишити без змін.

Зазначено, що рішення Апеляційного комітету може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду у місті Лозанна (Швейцарія), не пізніше 21 дня з моменту його отримання.

Нагадаємо, що за неявку "Динамо" в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, КДК ФФУ покарав киян технічною поразкою.