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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28994 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36161 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35551 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100207 просмотра

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11 марта, 06:59 • 97520 просмотра

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Апелляционный комитет ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение за неявку на игру с "Мариуполем"

Апелляционный комитет ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение за неявку на игру с "Мариуполем"

Киев  •  УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Апелляционный комитет ФФУ засчитал киевском "Динамо" техническое поражение в матче 7 тура УПЛ против ФК "Мариуполь", сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Апелляционный комитет ФФУ вынес вердикт по жалобе "Динамо" на решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 11 августа 2017 о зачислении технических поражений за неявку команд клуба на матчи чемпионатов U-19, U-21 и УПЛ, которые должны состояться в городе Мариуполе, соответственно, 18-го, 26-го, и 27-го июля этого года.

По результатам рассмотрения Апелляционным комитетом решено в удовлетворении апелляционных жалоб отказать, а решение КДК ФФУ оставить без изменений.

Указано, что решение Апелляционного комитета может быть обжаловано в Спортивный арбитражный суд в городе Лозанна (Швейцария), не позднее 21 дня с момента его получения.

Напомним, что за неявку "Динамо" в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, КДК ФФУ наказал киевлян техническим поражением.

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