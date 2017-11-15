Апелляционный комитет ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение за неявку на игру с "Мариуполем"

Апелляционный комитет ФФУ вынес вердикт по жалобе "Динамо" на решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 11 августа 2017 о зачислении технических поражений за неявку команд клуба на матчи чемпионатов U-19, U-21 и УПЛ, которые должны состояться в городе Мариуполе, соответственно, 18-го, 26-го, и 27-го июля этого года.

По результатам рассмотрения Апелляционным комитетом решено в удовлетворении апелляционных жалоб отказать, а решение КДК ФФУ оставить без изменений.

Указано, что решение Апелляционного комитета может быть обжаловано в Спортивный арбитражный суд в городе Лозанна (Швейцария), не позднее 21 дня с момента его получения.

Напомним, что за неявку "Динамо" в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, КДК ФФУ наказал киевлян техническим поражением.