Апеляція у справі Януковича: суд розглянув шість скарг захисту на 500 сторінках
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На черговому засіданні Київського апеляційного суду, який розглядає апеляцію з боку засудженого за державну зраду четвертого Президента України Віктора Януковича, розглянули шість апеляційних скарг сторони захисту загальним обсягом близько 500 сторінок. Про це повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський в коментарі кореспонденту УНН.
"Сторона захисту подала свої апеляційні скарги, які за обсягом спільним – біля 500 сторінок, всього було 6 апеляційних скарг кожного з адвокатів. Згідно вимог КПК, суд зобов'язаний доповісти щодо доводів апеляції, власне, це і відбувалось сьогодні", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 30 вересня.