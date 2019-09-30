Апелляция по делу Януковича: суд рассмотрел шесть жалоб защиты на 500 страницах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На очередном заседании Киевского апелляционного суда, который рассматривает апелляцию со стороны осужденного за государственную измену четвертого Президента Украины Виктора Януковича, рассмотрели шесть апелляционных жалоб стороны защиты общим объемом около 500 страниц. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.
"Сторона защиты подала свои апелляционные жалобы, которые по объему общим - около 500 страниц, всего было 6 апелляционных жалоб каждого из адвокатов. Согласно требованиям УПК, суд обязан доложить относительно доводов апелляции, собственно, это и происходило сегодня", - отметил адвокат.
Напомним, ранее УНН сообщал, что Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 30 сентября.