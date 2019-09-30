Апелляция по делу Януковича: суд рассмотрел шесть жалоб защиты на 500 страницах

"Сторона защиты подала свои апелляционные жалобы, которые по объему общим - около 500 страниц, всего было 6 апелляционных жалоб каждого из адвокатов. Согласно требованиям УПК, суд обязан доложить относительно доводов апелляции, собственно, это и происходило сегодня", - отметил адвокат.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 30 сентября.