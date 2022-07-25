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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Апеляція на довічне ув'язнення окупанта Шишимаріна: суд відклав засідання до 29 липня

Апеляція на довічне ув'язнення окупанта Шишимаріна: суд відклав засідання до 29 липня

Київ • УНН

 • 98491 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Київський апеляційний суд відклав на 29 липня засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту на вирок суду, яким російського військового Вадима Шишимаріна було засуджено до довічного ув'язнення, передає кореспондент УНН.

Цитата

«(Відкласти засідання на – ред.) 29 липня, 11:00», - сказав суддя.

Деталі

Засідання відклали через неявку захисника Шишимаріна Віктора Овсяннікова.

Адвокат надіслав клопотання в якому заявив, що за станом здоров'я внаслідок хвороби не може прибути на засідання.

Раніше

13 липня суд відклав на 25 липня розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок суду, яким Шишимаріна було засуджено до довічного ув'язнення.

Контекст

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Шишимарін, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.

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