Апелляция на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина: суд отложил заседание до 29 июля

Цитата

«(Отложить заседание на – ред.) 29 июля, 11:00», - сказал судья.

Детали

Заседание отложили из-за неявки защитника Шишимарина Виктора Овсянникова.

Адвокат направил ходатайство, в котором заявил, что по состоянию здоровья в результате болезни не может прибыть на заседание.

Ранее

13 июля суд отложил на 25 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.

Контекст

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумской области.

Шишимарин после объявления обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.