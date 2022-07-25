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Апелляция на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина: суд отложил заседание до 29 июля

Апелляция на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина: суд отложил заседание до 29 июля

Киев • УНН

 • 98488 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 29 июля заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым российский военный Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению, передает корреспондент УНН.

Цитата

«(Отложить заседание на – ред.) 29 июля, 11:00», - сказал судья.

Детали

Заседание отложили из-за неявки защитника Шишимарина Виктора Овсянникова.

Адвокат направил ходатайство, в котором заявил, что по состоянию здоровья в результате болезни не может прибыть на заседание.

Ранее

13 июля суд отложил на 25 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.

Контекст

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумской области.

Шишимарин после объявления обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.

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