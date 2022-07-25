Апелляция на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина: суд отложил заседание до 29 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 29 июля заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым российский военный Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению, передает корреспондент УНН.
Цитата
«(Отложить заседание на – ред.) 29 июля, 11:00», - сказал судья.
Детали
Заседание отложили из-за неявки защитника Шишимарина Виктора Овсянникова.
Адвокат направил ходатайство, в котором заявил, что по состоянию здоровья в результате болезни не может прибыть на заседание.
Ранее
13 июля суд отложил на 25 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.
Контекст
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумской области.
Шишимарин после объявления обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.