АП: ЄС дослухався до Україні у справі газопроводу OPAL
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Європейський Союз дослухався до Україні у справі щодо розширення доступу російського "Газпрому" до газопроводу OPAL, що є сухопутним продовженням "Північного потоку". Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"ЄС дослухався до нас у справі газогону OPAL. Проводяться додаткові консультації, аби досягти компромісу і врахувати інтереси України", - цитує К.Єлісєєва прес-служба АП у Twitter.
Також він зазначив, що Україна вже рік не купує газ у РФ.
"Підписання меморандуму про співпрацю в енергетичній сфері саме співпало з річницею", - додав заступник голови АП.