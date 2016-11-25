АП: ЕС прислушался к Украине по делу газопровода OPAL
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Европейский Союз прислушивался к Украине по делу по расширению доступа российского "Газпрома" к газопроводу OPAL, который является сухопутным продолжением "Северного потока". Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"ЕС прислушался к нам в деле газопровода OPAL. Проводятся дополнительные консультации, чтобы достичь компромисса и учесть интересы Украины", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.
Также он отметил, что Украина уже год не покупает газ в РФ.
"Подписание меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере именно совпало с годовщиной", - добавил заместитель главы АП.