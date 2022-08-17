Антон Чередниченко: Мін'юст своєю бездіяльністю допоміг рейдерам захопити Федерацію боксу України

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61664 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69593 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81555 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86971 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97504 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150666 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70883 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151107 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109787 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69432 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20589 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22178 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23449 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12464 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13373 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61662 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150665 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174747 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151106 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262418 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96371 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98983 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43560 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46945 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61548 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Антон Чередниченко: Мін'юст своєю бездіяльністю допоміг рейдерам захопити Федерацію боксу України

Київ • УНН

 • 164592 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство юстиції України фактично стало співучасником злочину із рейдерського захоплення Федерації боксу України. Про це у Facebook заявив спортивний директор ФБУ Антон Чередниченко, інформує УНН.

Антон Чередниченко: Мін'юст своєю бездіяльністю допоміг рейдерам захопити Федерацію боксу України

Деталі

Він зазначив, що у відомства та особисто міністра юстиції Дениса Малюська були всі можливості для припинення рейдерського захоплення федерації. Адже саме Мін'юст контролює діяльність державних реєстраторів, а Малюська очолює державну Антирейдерську комісію. Але замість того, щоб зупинити злочин, відомство сприяло йому своєю бездіяльністю, вважає Антон Чередниченко.

"Рейдерство знову в законі, і це для Міністерства юстиції тепер є цілком прийнятною практикою. Адже саме завдяки діям державного реєстратора з Міністерства юстиції, який зареєстрував сфальсифікований протокол і вніс зміни до реєстру про нового керівника ФБУ, і стало можливим рейдерське захоплення однієї з найрезультативніших федерацій в Україні. Дякую, що під час війни із зовнішнім ворогом допомагаєте знищувати спорт в Україні", – написав спортивний директор ФБУ.

Він повідомив, що, незважаючи на обіцянку щомісяця виділяти до 70 тис. доларів на розвиток боксу, самопроголошений президент ФБУ Кирило Шевченко чи не першим рішенням зупинив фінансування спортсменів і тренерів. Зрештою юніорська збірна України з боксу вперше поїхала на чемпіонат Європи до Туреччини за власні кошти. Переліт, проживання, форма та інші витрати на одного спортсмена становили понад 46 тисяч гривень. Раніше усі витрати покривало керівництво ФБУ, тепер гроші змушені шукати батьки.

"Хочуть ваші діти на чемпіонат Європи з боксу до Туреччини? Нехай їдуть! Я нічого вашим дітям не винен. Адже це ваші діти. Можливо, саме так вважає президент Федерації боксу Кирило Шевченко, який зареєстрований у Міністерстві юстиції як керівник ФБУ за результатами "виборів на позачерговій конференції", – написав Антон Чередниченко.

Через зміни в держреєстрі законне керівництво ФБУ не має можливості втрутитися в ситуацію – діяльність президента Володимира Продивуса та його команди повністю заблокована.

Нагадаємо, Кирила Шевченка нібито було обрано на посаду президента ФБУ рішенням позачергової конференції 22 лютого 2022 року. Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ скасувала це рішення як незаконне та визнала "конференцію" незаконною, адже проводити її уповноважене винятково бюро ФБУ. Міжнародна та Європейська федерації боксу визнають єдиним легітимним президентом ФБУ Володимира Продивуса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29