Антон Чередниченко: Мін'юст своєю бездіяльністю допоміг рейдерам захопити Федерацію боксу України

Деталі

Він зазначив, що у відомства та особисто міністра юстиції Дениса Малюська були всі можливості для припинення рейдерського захоплення федерації. Адже саме Мін'юст контролює діяльність державних реєстраторів, а Малюська очолює державну Антирейдерську комісію. Але замість того, щоб зупинити злочин, відомство сприяло йому своєю бездіяльністю, вважає Антон Чередниченко.

"Рейдерство знову в законі, і це для Міністерства юстиції тепер є цілком прийнятною практикою. Адже саме завдяки діям державного реєстратора з Міністерства юстиції, який зареєстрував сфальсифікований протокол і вніс зміни до реєстру про нового керівника ФБУ, і стало можливим рейдерське захоплення однієї з найрезультативніших федерацій в Україні. Дякую, що під час війни із зовнішнім ворогом допомагаєте знищувати спорт в Україні", – написав спортивний директор ФБУ.

Він повідомив, що, незважаючи на обіцянку щомісяця виділяти до 70 тис. доларів на розвиток боксу, самопроголошений президент ФБУ Кирило Шевченко чи не першим рішенням зупинив фінансування спортсменів і тренерів. Зрештою юніорська збірна України з боксу вперше поїхала на чемпіонат Європи до Туреччини за власні кошти. Переліт, проживання, форма та інші витрати на одного спортсмена становили понад 46 тисяч гривень. Раніше усі витрати покривало керівництво ФБУ, тепер гроші змушені шукати батьки.

"Хочуть ваші діти на чемпіонат Європи з боксу до Туреччини? Нехай їдуть! Я нічого вашим дітям не винен. Адже це ваші діти. Можливо, саме так вважає президент Федерації боксу Кирило Шевченко, який зареєстрований у Міністерстві юстиції як керівник ФБУ за результатами "виборів на позачерговій конференції", – написав Антон Чередниченко.

Через зміни в держреєстрі законне керівництво ФБУ не має можливості втрутитися в ситуацію – діяльність президента Володимира Продивуса та його команди повністю заблокована.

Нагадаємо, Кирила Шевченка нібито було обрано на посаду президента ФБУ рішенням позачергової конференції 22 лютого 2022 року. Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ скасувала це рішення як незаконне та визнала "конференцію" незаконною, адже проводити її уповноважене винятково бюро ФБУ. Міжнародна та Європейська федерації боксу визнають єдиним легітимним президентом ФБУ Володимира Продивуса.