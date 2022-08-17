Антон Чередниченко: Минюст своим бездействием помог рейдерам захватить Федерацию бокса Украины

Детали

Он отметил, что у ведомства и лично министра юстиции Дениса Малюська были все возможности для прекращения рейдерского захвата федерации. Ведь именно Минюст контролирует деятельность государственных регистраторов, а Малюська возглавляет государственную Антирейдерскую комиссию. Но вместо того, чтобы остановить преступление, ведомство способствовало ему своим бездействием, считает Антон Чередниченко.

"Рейдерство снова в законе, и это для Министерства юстиции теперь вполне приемлемая практика. Ведь именно благодаря действиям государственного регистратора из Министерства юстиции, который зарегистрировал сфальсифицированный протокол и внес изменения в реестр о новом руководителе ФБУ, и стал возможен рейдерский захват одной из самых результативных федераций в Украине. Спасибо, что во время войны с внешним врагом помогаете уничтожать спорт в Украине", – написал спортивный директор ФБУ.

Он сообщил, что, несмотря на обещание ежемесячно выделять до 70 тыс. долларов на развитие бокса, самопровозглашенный "президент ФБУ" Кирилл Шевченко едва ли не первым решением остановил финансирование спортсменов и тренеров. В результате юниорская сборная Украины по боксу впервые поехала на чемпионат Европы в Турцию за свой счет. Перелет, проживание, форма и другие расходы на одного спортсмена составили более 46 тысяч гривен. Ранее все расходы покрывало руководство ФБУ, теперь деньги вынуждены искать родители.

"Хотят ваши дети на чемпионат Европы по боксу в Турцию? Пусть едут! Я ничего вашим детям не должен. Это ведь ваши дети. Возможно, именно так считает президент Федерации бокса Кирилл Шевченко, зарегистрированный в Министерстве юстиции как руководитель ФБУ по результатам "выборов на внеочередной конференции", — написал Антон Чередниченко.

Из-за изменений в госреестре у законного руководства ФБУ нет возможности вмешаться в ситуацию — деятельность президента Владимира Продивуса и его команды полностью заблокирована.

Напомним, Кирилл Шевченко якобы был избран на должность президента ФБУ решением внеочередной конференции 22 февраля 2022 года. Контрольно-дисциплинарная комиссия ФБУ отменила это решение как незаконное и признала "конференцию" незаконной, ведь проводить ее уполномочено исключительно Бюро ФБУ. Международная и Европейская федерации бокса признают единственным легитимным президентом ФБУ Владимира Продивуса.