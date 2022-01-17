"Антиваксери" у Великій Британії можуть перейти до екстремізму, побоюються силовики - The Observer

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Британський прем’єр Борис Джонсон, як повідомляється, входить до тих, хто отримує пряму інформацію про осіб, які готові “підірвати національну безпеку в галузі охорони здоров’я”.

Повідомляється, що більш екстремістськи спрямовані елементи руху займаються вербуванням та розробкою стратегій через Telegram. Один із британських каналів “антиваксерів” просить “чесних людей” “боротися за майбутнє наших дітей”.

Як пише видання, супротивники вакцинації націлені на десятки шкіл, а нещодавно вони штурмували центр тестування на COVID-19. “Антиваксерів” очолив найпомітніший активіст Британії Пірс Корбін, який згодом закликав людей спалити офіси членів парламенту, які підтримали нові “ковідні” обмеження.

Серед урядових організацій, які зараз мобілізовані для моніторингу антивакцинального руху, — Управління безпеки та боротьби з тероризмом Міністерства внутрішніх справ (OSCT) країни, його дослідницький, інформаційно-комунікаційний підрозділ (Ricu), який займається питаннями громадської безпеки, включаючи боротьбу з тероризмом.

Документування “антивакцинаторської” загрози, як повідомляється, також доручено програмі Міністерства внутрішніх справ з аналізу екстремізму (CEAI), робота якої є основою для ухвалення стратегічних та оперативних рішень, а також її відділу аналізу екстремізму (EAU) та відділу боротьби з дезінформацією, який входить до складу Департаменту цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту країни.

Останні оцінки розвідки описують рух проти вакцинації як “конвеєрну стрічку, що доставляє нових рекрутів екстремістським групам, у тому числі насильницьким екстремістським організаціям, расово та етнічно мотивованим”, пише видання.

“Це викликає дедалі більше занепокоєння, і за цим стежать на найвищому рівні”, — сказало джерело видання в уряді.

Головне занепокоєння, як повідомляється, викликає те, що британські “антиваксери” переходять з онлайну в офлайн: група Alpha Men Assemble (AMA), що базується у Великій Британії, організовує тренування у військовому стилі для підготовки до “війни” проти уряду та його “коронавірусної” політики.

Нещодавні повідомлення на офіційному каналі АМА в Telegram, який налічує 7000 фолловерів, закликають членів групи використовувати методи захисту від стеження за допомогою “автономних телефонів” та радять людям “спілкуватися поза мережею” за допомогою рацій.

Додамо

Групи "антиваксерів" та противників обмежень активно діють не лише у Великій Британії, а й по всій Європі.

Як писав УНН, минулими вихідними понад 30 тис. осіб у ФРН вийшли на акції протесту проти коронавірусних обмежень.