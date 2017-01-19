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Антиурядові протести сколихнули столицю Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Близько трьох тисяч громадян Румунії вийшли на вулиці Бухареста, щоб висловити протест проти планів соціал-демократичного уряду випустити достроково з в'язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.), передає УНН з посиланням на euronews.

Ці плани, які мали реалізувати через постанову уряду, а не через голосування в парламенті, викликали критику з боку національного управління у боротьбі з корупцією і генерального прокурора. Уряд мотивує свій намір необхідністю розвантажити переповнені тюрми. Соціал-демократи також вважають, що в період перебування при владі праві використовували антикорупційні закони для розправи над опозицією.

Президент Румунії Клаус Йоханніс, що представляє праву Національну ліберальну партію, з'явився сьогодні на засіданні кабінету міністрів, щоб висловити своє невдоволення щодо планів лівого уряду.

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