Антиурядові протести сколихнули столицю Румунії

Ці плани, які мали реалізувати через постанову уряду, а не через голосування в парламенті, викликали критику з боку національного управління у боротьбі з корупцією і генерального прокурора. Уряд мотивує свій намір необхідністю розвантажити переповнені тюрми. Соціал-демократи також вважають, що в період перебування при владі праві використовували антикорупційні закони для розправи над опозицією.

Президент Румунії Клаус Йоханніс, що представляє праву Національну ліберальну партію, з'явився сьогодні на засіданні кабінету міністрів, щоб висловити своє невдоволення щодо планів лівого уряду.