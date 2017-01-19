Антиправительственные протесты всколыхнули столицу Румынии

Эти планы, которые должны были реализовать через постановление правительства, а не через голосование в парламенте, вызвали критику со стороны национального управления по борьбе с коррупцией и генерального прокурора. Правительство мотивирует свое намерение необходимостью разгрузить переполненные тюрьмы. Социал-демократы также считают, что в период пребывания у власти правые использовали антикоррупционные законы для расправы над оппозицией.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий правую Национальную либеральную партию, появился сегодня на заседании кабинета министров, чтобы выразить свое недовольство относительно планов левого правительства.