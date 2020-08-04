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Антитіла до коронавірусу мають 10% населення планети - ВООЗ

Антитіла до коронавірусу мають 10% населення планети - ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Антитіла до коронавірусу мають 10% населення. Про це в під час онлайн-брифінгу повідомила представник ВООЗ Марія Ван Керхе, передає УНН.

За її словами, більшість досліджень показують, що "менше 10% населення серопозитивні (мають антитіла до коронавірусу - ред.), тобто були інфіковані.

Представник ВООЗ також додала, що найвищий ризик заразитися - у працівників охорони здоров'я, і тому серед них показники захворюваності "підвищені".

Як повідомляв УНН, близько 15% поліцейських в Україні (з протестованих методом ІФА) мають антитіла до COVID-19.

Відзначимо, що сьогодні ІФА-тестування (виявляє антитіла до "ковід") є обов'язковим для медиків, поліцейських і нацгвардійців. І проходити його ці категорії громадян повинні на постійній основі.

Однак, на практиці рівень охоплення ІФА-скринінгом, зокрема, лікарів, залишається вкрай низьким.

Українські Національні Новини

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