Антитерористичний рейд провели в Берліні

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Влада Німеччини затримала двох підозрюваних у підтримці "Ісламської держави" і провела спецоперацію в Берліні в зв'язку з цим, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Прокурори в четвер заявили, що поліція у вівторок заарештувала двох палестинців в місті Зальцгіттер в центрі країни. Два 21-річних чоловіки, які не були названі, погрожували в інтернеті здійснювати напади і поширювати матеріал джихаду, "щоб створити атмосферу невпевненості і страху".

Окремо прокурори в Берліні заявили, що влада проводить спецоперацію по всьому місту в рамках розслідувань щодо людей, які вирушають з Німеччини, щоб приєднатися до "Ісламської держави".

Берлінські ЗМІ повідомили, що підозрювані були пов'язані з Анісом Амрі, тунісцем, який в минулому році в'їхав на вкраденій вантажівці на різдвяному ярмарку в Берліні в натовп, убивши 12 людей і поранивши десятки людей. Через кілька днів Амрі був застрелений італійською поліцією.

Нагадаємо, в Німеччині закрили ісламський центр, який рекрутував бойовиків для "ІД".

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