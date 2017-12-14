Антитеррористический рейд провели в Берлине

Прокуроры в четверг заявили, что полиция во вторник арестовала двух палестинцев в городе Зальцгиттер в центре страны. Два 21-летних мужчины, которые не были названы, угрожали в интернете совершать нападения и распространять материал джихада, "чтобы создать атмосферу неуверенности и страха".

Отдельно прокуроры в Берлине заявили, что власти проводят спецоперацию по всему городу в рамках расследований в отношении людей, отправляющихся из Германии, чтобы присоединиться к "ИГИЛ".

Берлинские СМИ сообщили, что подозреваемые были связаны с Анисом Амри, тунисцем, который в прошлом году въехал на украденном грузовике на рождественской ярмарке в Берлине в толпу, убив 12 человек и ранив десятки человек. Через несколько дней Амри был застрелен итальянской полицией.

Напомним, в Германии закрыли исламский центр, который рекрутировал боевиков для "ИГИЛ".