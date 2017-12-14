Антитеррористический рейд провели в Берлине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101098 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101484 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115072 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102882 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105587 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112500 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117207 просмотра

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Власти Германии задержали двух подозреваемых в поддержке "Исламского государства" и провели спецоперацию в Берлине в связи с этим, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Прокуроры в четверг заявили, что полиция во вторник арестовала двух палестинцев в городе Зальцгиттер в центре страны. Два 21-летних мужчины, которые не были названы, угрожали в интернете совершать нападения и распространять материал джихада, "чтобы создать атмосферу неуверенности и страха".

Отдельно прокуроры в Берлине заявили, что власти проводят спецоперацию по всему городу в рамках расследований в отношении людей, отправляющихся из Германии, чтобы присоединиться к "ИГИЛ".

Берлинские СМИ сообщили, что подозреваемые были связаны с Анисом Амри, тунисцем, который в прошлом году въехал на украденном грузовике на рождественской ярмарке в Берлине в толпу, убив 12 человек и ранив десятки человек. Через несколько дней Амри был застрелен итальянской полицией.

Напомним, в Германии закрыли исламский центр, который рекрутировал боевиков для "ИГИЛ".

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