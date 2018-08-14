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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13886 перегляди

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Антитерористичний підрозділ поліції почав розслідування інциденту біля парламенту в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Антитерористичний підрозділ поліції почав розслідування інциденту біля будівлі британського парламенту в Лондоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву лондонської поліції.

Антитерористичний підрозділ поліції почав розслідування інциденту біля парламенту в Лондоні

"Поки ми не робимо поспішних висновків, антитерористичний підрозділ лондонської поліції очолив розслідування інциденту у Вестмінстері", - заявила столична поліція.

Нагадаємо, 14 серпня автомобіль врізався в загородження біля британського парламенту в Лондоні. Кілька людей постраждали.

Водія автомобіля затримали.

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