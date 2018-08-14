Антитерористичний підрозділ поліції почав розслідування інциденту біля парламенту в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Антитерористичний підрозділ поліції почав розслідування інциденту біля будівлі британського парламенту в Лондоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву лондонської поліції.
"Поки ми не робимо поспішних висновків, антитерористичний підрозділ лондонської поліції очолив розслідування інциденту у Вестмінстері", - заявила столична поліція.
Нагадаємо, 14 серпня автомобіль врізався в загородження біля британського парламенту в Лондоні. Кілька людей постраждали.
Водія автомобіля затримали.