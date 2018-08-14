Антитеррористическое подразделение полиции начало расследование инцидента у парламента в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Антитеррористическое подразделение полиции начало расследование инцидента у здания британского парламента в Лондоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление лондонской полиции.
"Пока мы не делаем поспешных выводов, антитеррористическое подразделение лондонской полиции возглавило расследование инцидента в Вестминстере", - заявила столичная полиция.
Напомним, 14 августа автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Несколько человек пострадали.
Водителя автомобиля задержали.