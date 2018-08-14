Антитеррористическое подразделение полиции начало расследование инцидента у парламента в Лондоне

"Пока мы не делаем поспешных выводов, антитеррористическое подразделение лондонской полиции возглавило расследование инцидента в Вестминстере", - заявила столичная полиция.

Напомним, 14 августа автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Несколько человек пострадали.

Водителя автомобиля задержали.