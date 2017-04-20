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Антисанітарія у школі спричинила масове отруєння школярів на Закарпатті

Антисанітарія у школі спричинила масове отруєння школярів на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Перевірка Держпродспоживслужби обставин групового отруєння дітей у с.Нижнє Селище Хустського району встановила, що основною причиною спалаху дизентерії стали антисанітарні умови в Нижньоселищенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Про це сьогодні, 20 квітня, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, передає УНН.

Нагадаємо, що 22 березня цього року в інфекційне відділення Хустської райлікарні була доставлена група школярів, дванадцятьом з яких згодом поставили діагноз “дизентерія”.

“У ході перевірки школи працівники Держпродспоживслужби виявили в готових стравах бактерії кишкової палички. Фахівці дійшли висновку, що основна причина спалаху (дизентерії — ред.) — це порушення санітарії, гігієнічних умов приготування страв та недотримання правил особистої гігієни працівниками їдальні школи. Більш того, працівники школи, намагаючись приховати докази своєї злочинної недбалості, ще до приїзду офіційної комісії нашвидкуруч провели дезінфекцію приміщень, змінили записи в бракеражному журналі готової продукції й навіть вирвали з нього кілька сторінок. Це також зафіксовано перевіркою”, — цитує прес-служба заяву голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

За фактом масового отруєння дітей у сільській школі поліція відкрила кримінальне провадження, класифікувавши злочин за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нагадаємо, за даними експертів, український ринок впав у прірву фальсифікату і суцільного порушення прав споживачів.

У різних регіонах фіксують збільшення випадків харчових отруєнь. За словами нардепа С.Тригубенка, погіршення санітарно-епідемічної ситуації визнають і у Держпродспоживслужбі, де фіксують, що кількість випадків гострої кишкової інфекції дійсно зросла.

Проте, із заходами, аби змінити статистику, у відомстві зволікають.

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