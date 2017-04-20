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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137454 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110040 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112110 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109614 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Антисанитария в школе вызвала массовое отравление школьников на Закарпатье

Антисанитария в школе вызвала массовое отравление школьников на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 12993 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Проверка Госпродпотребслужбой обстоятельств группового отравления детей в с.Нижнее Селище Хустского района установила, что основной причиной вспышки дизентерии стали антисанитарные условия в Нижнеселищенской общеобразовательной школе I-III степеней. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает УНН.

Напомним, что 22 марта этого года в инфекционное отделение Хустской райбольницы была доставлена группа школьников, двенадцати из которых впоследствии поставили диагноз “дизентерия”.

“В ходе проверки школы работники Госпродпотребслужбы обнаружили в готовых блюдах бактерии кишечной палочки. Специалисты пришли к выводу, что основная причина вспышки (дизентерии — ред.) — это нарушение санитарии, гигиенических условий приготовления блюд и несоблюдения правил личной гигиены работниками столовой школы. Более того, работники школы, пытаясь скрыть доказательства своей преступной небрежности, еще до приезда официальной комиссии наскоро провели дезинфекцию помещений, изменили записи в бракеражном журнале готовой продукции и даже вырвали из него несколько страниц. Это также зафиксировано проверкой”, — цитирует пресс-служба заявление председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

По факту массового отравления детей в сельской школе полиция открыла уголовное производство, классифицировав преступление по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, по данным экспертов, украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей.

В разных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений. По словам нардепа С.Тригубенко, ухудшение санитарно-эпидемической ситуации признают и в Госпродпотребслужбе, где фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно выросло.

Однако, предпринимать меры, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.

Украинские Национальные Новости

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