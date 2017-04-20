Антисанитария в школе вызвала массовое отравление школьников на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Проверка Госпродпотребслужбой обстоятельств группового отравления детей в с.Нижнее Селище Хустского района установила, что основной причиной вспышки дизентерии стали антисанитарные условия в Нижнеселищенской общеобразовательной школе I-III степеней. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает УНН.
Напомним, что 22 марта этого года в инфекционное отделение Хустской райбольницы была доставлена группа школьников, двенадцати из которых впоследствии поставили диагноз “дизентерия”.
“В ходе проверки школы работники Госпродпотребслужбы обнаружили в готовых блюдах бактерии кишечной палочки. Специалисты пришли к выводу, что основная причина вспышки (дизентерии — ред.) — это нарушение санитарии, гигиенических условий приготовления блюд и несоблюдения правил личной гигиены работниками столовой школы. Более того, работники школы, пытаясь скрыть доказательства своей преступной небрежности, еще до приезда официальной комиссии наскоро провели дезинфекцию помещений, изменили записи в бракеражном журнале готовой продукции и даже вырвали из него несколько страниц. Это также зафиксировано проверкой”, — цитирует пресс-служба заявление председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
По факту массового отравления детей в сельской школе полиция открыла уголовное производство, классифицировав преступление по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Напомним, по данным экспертов, украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей.
В разных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений. По словам нардепа С.Тригубенко, ухудшение санитарно-эпидемической ситуации признают и в Госпродпотребслужбе, где фиксируют, что количество случаев острой кишечной инфекции действительно выросло.
Однако, предпринимать меры, чтобы изменить статистику, в ведомстве не спешат.