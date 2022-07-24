Антиросійські санкції вже почали діяти – посол США

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«Санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив», – зазначила Брінк.

Вона також додала, що США будуть надавати надаватимуть Україні зброю, щоб забезпечити її перевагу на полі битви. І коли настане час, що Україна вирішить сісти за стіл перемовин, то українська позиція буде сильною.

Нагадаємо

27 послів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, куди включено бойкот найбільшого російського кредитора "Сбербанк", ембарго на золото та санкції проти ще 50 фізичних і юридичних осіб.