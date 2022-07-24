Антиросійські санкції вже почали діяти – посол США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Ефект від санкцій потребує часу і зараз вони вже почали діяти. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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«Санкції працюють таким чином, що ефект від них часто вимагає часу. Зараз очевидно, виходячи з рівня ВВП, інфляції та інших індикаторів, що санкції вже мають вплив», – зазначила Брінк.
Вона також додала, що США будуть надавати надаватимуть Україні зброю, щоб забезпечити її перевагу на полі битви. І коли настане час, що Україна вирішить сісти за стіл перемовин, то українська позиція буде сильною.
Нагадаємо
27 послів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, куди включено бойкот найбільшого російського кредитора "Сбербанк", ембарго на золото та санкції проти ще 50 фізичних і юридичних осіб.