Антироссийские санкции уже начали действовать – посол США

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«Санкции работают таким образом, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, что санкции уже оказывают влияние», – отметила Бринк.

Она также добавила, что США и дальше будут предоставлять Украине оружие, чтобы обеспечить ее преимущество на поле битвы. И когда придет время, что Украина решит сесть за стол переговоров, то украинская позиция будет сильной.

Напомним

27 послов Европейского Союза одобрили седьмой пакет санкций против россии из-за ее вторжения в Украину, куда включен бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", эмбарго на золото и санкции против еще 50 физических и юридических лиц.