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Антирекорд на Херсонщині: за добу виявлено 162 хворих на COVID-19

Антирекорд на Херсонщині: за добу виявлено 162 хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 12601 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,1 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 162 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19, що є антирекордом для області. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

"За останню добу проведено 1156 ПЛР-досліджень та 1013 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 162 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19, з яких 9 дітей та 17 медичних працівників", - написав він.

Як повідомив Гусєв, стан хворих задовільний: "157 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 5 осіб".

Втім, протягом середи померли 7 людей. "Всі мали захворювання на пневмонію та COVID-19", - зазначив очільник ОДА, та додав, що в області є також 58 нових одужань.

"Тож наразі в області 3 616 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 1 499 людей побороли недуг;
- 2 034 інфікованих COVID-19;
- 83 людини померли", - написав очільник ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 755 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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