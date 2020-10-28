Антирекорд в Херсонской области: за сутки выявлено 162 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,1 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 162 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, что является антирекордом для области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1156 ПЦР-исследований и 1013 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 162 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19, из которых 9 детей и 17 медицинских работников”, — написал он.
Как сообщил Гусев, состояние больных удовлетворительное: “157 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 5 человек”.
При этом, в течение среды умерли 7 человек. “Все имели заболевания пневмонией и COVID-19”, — отметил глава ОГА, и добавил, что в области есть также 58 новых выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 3616 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 1499 человек побороли недуг;
— 2034 инфицированных COVID-19;
— 83 человека умерли”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6755 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.