Антимонопольний комітет розпочав справу проти групи компаній Roshen

"За наявною в АМКУ інформацією, в ході ведення своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів – кондитерських фабрик. У 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу. При цьому під час дослідження, що передувало початку справи, АМКУ не було встановлено об’єктивних причин для підвищення цін цією групою", - йдеться у повідомленні.

Відтак, такі дії по відношенню до суб’єктів господарювання – конкурентів на ринках кондитерських виробів могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними.

"АМКУ починає розслідування, збір та аналіз доказів у справі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.