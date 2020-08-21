Антимонопольный комитет начал дело против группы компаний Roshen
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Антимонопольный комитет Украины начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик. В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен этой группой", - говорится в сообщении.
Следовательно, такие действия по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.
"АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.