Антимонопольный комитет начал дело против группы компаний Roshen

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик. В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен этой группой", - говорится в сообщении.

Следовательно, такие действия по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

"АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.