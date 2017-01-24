Антимонопольний комітет оштрафував “Бориспіль” на майже 13 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував міжнародний аеропорт “Бориспіль” на майже 13 мільйонів гривень. Про це державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Закінчили слухання справи щодо зловживання ДП “МА “Бориспіль” монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту. Наклали на ДП “МА „Бориспіль“ штраф у розмірі 12 780 354 грн”, — написала А.Загребельська.
За її словами, “Бориспіль” звинуватили у вчиненні дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території аеропорту, а також у встановленні плати за користування інфраструктурою аеропорту на необґрунтованому рівні.
Окрім штрафу, аеропорт зобов’язали до 1 березня 2017 року привести плату за користування інфраструктурою аеропорту до економічно обґрунтованого рівня, а також розмежувати рахунки на діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування.