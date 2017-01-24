Антимонопольный комитет оштрафовал "Борисполь" почти на 13 млн грн

"Закончили слушание дела относительно злоупотребления ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП "МА "Борисполь" штраф в размере 12780354 грн", - написала А.Загребельская.

По ее словам, "Борисполь" обвинили в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории аэропорта, а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Кроме штрафа, аэропорт обязали до 1 марта 2017 года привести плату за пользование инфраструктурой аэропорта до экономически обоснованного уровня, а также разграничить счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию.