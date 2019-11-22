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Антикорупційний суд засудив чоловіка за відмивання 6 млн доларів

Антикорупційний суд засудив чоловіка за відмивання 6 млн доларів

Київ • УНН

 • 11745 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд України визнав винним чоловіка у легалізації 6 млн доларів та засудив його до 4 років в’язниці з іспитовим терміном 2 роки. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

“У Антикорупційному суді за участі прокурорів САП оголошено обвинувальний вирок 46-річному киянину, обвинуваченого у легалізації понад 6 млн доларів США, одержаними третіми особами у злочинний спосіб”, — зазначено в повідомленні.

Слідчі з’ясували, що підсудний протягом 2011 — 2013 років одержані злочинним шляхом гроші з метою їх легалізації перераховував з банківських рахунків компанії на рахунки інших фізичних та юридичних осіб. Після цього він знімав готівку з рахунків в одному зі столичних банків. У такий спосіб засуджений легалізував понад 6 млн доларів або ж 48 млн грн.

Як повідомили в САП, зловмисник активно сприяв розкриттю злочину, в суді визнав себе винним та щиро розкаявся у своїх діях. Так, відповідно до угоди, чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та засудили до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Також на розгляді в Антикорупційному суді перебуває кримінальне провадження до ще трьох осіб, спільників засудженого.

Нагадаємо, чиновницю з Офісу Президента України співробітники НАБУ затримали на хабарі.

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