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Антикорупційний суд дослідив ще три томи доказів у справі Насірова

Антикорупційний суд дослідив ще три томи доказів у справі Насірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив ще три томи письмових доказів у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.

“За результатами судового розгляду колегією суддів ВАКС досліджено 3 томи письмових доказів, наданих прокурором САП . Зокрема ВАКС досліджував листування регіональних ДФС, яке підтверджує, що рішення про розстрочення для приватних фірм, власником яких був колишній народний депутат України, приймалось колишнім головою ДФС раніше, ніж ці фірми за ними звертались”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наступний розгляд у справі — о 9:00 6 липня 2020 року.

Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова.

Як вже повідомляв УНН, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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