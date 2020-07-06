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Антикорупційний суд дослідив ще два томи доказів у справі Насірова

Антикорупційний суд дослідив ще два томи доказів у справі Насірова

Київ • УНН

 • 9052 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив ще два томи письмових доказів у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За результатами судового розгляду колегією суддів ВАКС досліджено 2 томи письмових доказів, наданих прокурором САП", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наступний розгляд у справі – о 9:00 13 липня 2020 року.

Нагадаємо, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова наприкінці 2019 року.

Як вже повідомляв УНН, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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