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Антикорупційний комітет планує у лютому заслухати керівників НАБУ та НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Комітет з питань антикорупційної політики затвердив план роботи на лютий-липень 2020 року та запланував заслухати на засіданнях керівників Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції у лютому 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Антикорупційний комітет планує у лютому заслухати керівників НАБУ та НАЗК

"Народні депутати затвердили план роботи Комітету на лютий – липень 2020 року. Так, у лютому планується провести чотири засідання (3, 5, 12 і 19 лютого)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на понеділок, 3 лютого, заплановане закрите засідання в НАБУ.

"На засіданні у середу, 12 лютого, Комітет планує заслухати директора НАБУ щодо діяльності Бюро та виконання покладених завдань", - йдеться у повідомленні.

За словами голови комітету Анастасії Красносільської, НАБУ має подати Комітету з питань антикорупційної політики річний звіт про свою діяльність до 10 лютого.

"Комітет також прийняв рішення на засіданні у середу, 19 лютого, заслухати голову НАЗК Олександра Новікова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції переможця у відкритому конкурсі на посаду - Олександра Новікова.

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