Антикоррупционный комитет планирует в феврале заслушать руководителей НАБУ и НАПК

КИЕВ. 16 января. УНН. Комитет по вопросам антикоррупционной политики утвердил план работы на февраль-июль 2020 года и запланировал заслушать на заседаниях руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в феврале 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.