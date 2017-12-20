Антикорупційний комітет планує у четвер оголосити новий конкурс на посаду аудитора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції планує у четвер о 18.00 провести засідання щодо оголошення нового конкурсу на посаду аудитора НАБУ. Про це повідомив в.о. голови комітету Юрій Савчук, передає кореспондент УНН.
За його словами засідання комітету планується скликати після вечірнього засідання ВР.
"Нам потрібно зібрати людей та запустити роботу комітету. Нам потрібно визначитися з незалежним аудитором НАБУ...За процедурою таке засідання комітету може відбудеться не раніше ніж за 24 години після засідання комітету. Ми плануємо зібратися з силами і відпрацювати порядок денний після засідання парламенту", - зазначив Савчук.
Нагадаємо, депутати зірвали засідання антикорупційного комітету ВР.