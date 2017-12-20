Антикоррупционный комитет планирует в четверг объявить новый конкурс на должность аудитора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции планирует в четверг в 18.00 провести заседание по объявлению нового конкурса на должность аудитора НАБУ. Об этом сообщил и.о. председателя комитета Юрий Савчук, передает корреспондент.
По его словам заседания комитета планируется созвать после вечернего заседания ВР.
"Нам нужно собрать людей и запустить работу комитета. Нам нужно определиться с независимым аудитором НАБУ ... По процедуре такое заседание комитета может произойдет не ранее чем через 24 часа после заседания комитета. Мы планируем собраться с силами и отработать повестку дня после заседание парламента ", - отметил Савчук.
Напомним, депутаты сорвали заседание антикоррупционного комитета ВР.