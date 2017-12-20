Антикоррупционный комитет планирует в четверг объявить новый конкурс на должность аудитора НАБУ

По его словам заседания комитета планируется созвать после вечернего заседания ВР.

"Нам нужно собрать людей и запустить работу комитета. Нам нужно определиться с независимым аудитором НАБУ ... По процедуре такое заседание комитета может произойдет не ранее чем через 24 часа после заседания комитета. Мы планируем собраться с силами и отработать повестку дня после заседание парламента ", - отметил Савчук.

Напомним, депутаты сорвали заседание антикоррупционного комитета ВР.