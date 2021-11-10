Антикорупційні органи створені в Україні для управління чиновниками і бізнесом, а не боротьби з корупцією - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. НАБУ не бореться з корупцією, бо є заполітизованим органом. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Всеволод Степанюк.
За його словами, іноземці створили НАБУ для того, щоб контролювати українських політиків.
"НАБУ та інші антикорупційні органи створювались іноземцями, в основному США, для контролю українського бізнесу і чиновників. Не для боротьби з корупцією, а саме для контролю. Щоб вони виконували волю різних посольств", - заявив він.
Саме тому українське суспільство не довіряє діям НАБУ, продовжив експерт.
"Довіри до таких органів бути не може. Та і яка довіра, якщо НАБУ не посадило жодного топ-чиновника за все існування органу?" - додав він.
Додамо
Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні з боротьби з корупцією малоефективна.
У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро.
Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
За останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють всім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.
До слова
Окружний адміністративний суд Києва просять визначити, чи є керівництво НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава агентами спецслужб США.