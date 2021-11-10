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Антикоррупционные органы созданы в Украине для управления чиновниками и бизнесом, а не борьбы с коррупцией - политолог

Киев • УНН

 • 12664 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. НАБУ не борется с коррупцией, потому что является заполитизированным органом. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Всеволод Степанюк.

Антикоррупционные органы созданы в Украине для управления чиновниками и бизнесом, а не борьбы с коррупцией - политолог

По его словам, иностранцы создали НАБУ для того, чтобы контролировать украинских политиков.

"НАБУ и другие антикоррупционные органы создавались иностранцами, в основном США, для контроля украинского бизнеса и чиновников. Не для борьбы с коррупцией, а именно для контроля. Чтобы они выполняли волю различных посольств", - заявил он.

Именно поэтому украинское общество не доверяет действиям НАБУ, продолжил эксперт.

"Доверия к таким органам быть не может. Да и какое доверие, если НАБУ не посадило ни одного топ-чиновника за все существование органа?" - добавил он.

Добавим

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро.

Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

К слову

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.

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