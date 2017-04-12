Антикорупційна прокуратура домагатиметься екстрадиції учасниці "газових схем"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура прагне екстрадиції на територію України затриманої у Чорногорії Ірини Мусієнко, яка є підозрюваною у кримінальному провадженні про т.зв. "газові схеми" народного депутата Олександра Онищенка. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу спеціалізованої прокуратури.
"На цей час САП (спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) вживає всіх можливих заходів для екстрадиції Мусієнко І.М. на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці нагадують, що в день перших затримань учасників “газових схем” - 15.06.2016 Мусієнко І.М. покинула територію України та до теперішнього часу не поверталась.
13.08.2016 Мусієнко І.М. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України, а постановою детектива НАБУ (Національне антикорупційне бюро України - ред.) від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваної Мусієнко І.М.
За даними САП, 7 квітня 2017 року в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко І.М., яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі” депутата О.Онищенка.
Як повідомляв УНН 12 квітня, НАБУ направило до ГПУ документи для екстрадиції матері О.Онищенка.