Антикоррупционная прокуратура будет добиваться экстрадиции участницы "газовых схем"

"В настоящее время САП (специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) принимает все возможные меры для экстрадиции Мусиенко И.Н. на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что в день первых задержаний участников "газовых схем" - 15.06.2016 Мусиенко И.Н. покинула территорию Украины и до настоящего времени не возвращалась.

13.08.2016 Мусиенко И.Н. было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.205; ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, а постановлением детектива НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) от 13.08.2016 объявлен розыск подозреваемой Мусиенко И.Н.

По данным САП, 7 апреля 2017 года в аэропорту Подгорица властью Черногории по ориентировке департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.Н., которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата А.Онищенко.

Как сообщал УНН 12 апреля, НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции матери А.Онищенко.