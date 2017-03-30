Анталія прийме до 5 млн туристів з України та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У "туристичній столиці" Туреччини - Анталії - очікують на збільшення кількості іноземних відпочивальників до рівня 2015-го або навіть 2014 року та готові прийняти до 1,5 млн гостей з України й до 3,5 млн відвідувачів з Росії, передає УНН з посиланням на Анадолу.
"Показники турпотоку, зафіксовані на початку поточного року, тішать. Не виключено, що ми повернемося до статистики 2015-го, навіть 2014 року. Безумовно, у цьому питанні важливо планувати діяльність, у тому числі авіарейси. Якщо раніше польоти на курорти Анталії починалися після 26 чи 28 квітня, то нинішній сезон може відкритися вже першого квітня", - зазначив голова товариства професійних керівників готелів Туреччини (POYD) Хакан Дуран.
За його словами, в Анталії очікують на зростання туристичних потоків з інших держав СНД, зокрема Казахстану, Туркменістану та Азербайджану.
При цьому глава POYD відзначив важливе значення спрощення режиму перетину кордону Туреччини для громадян України.
"У 2016 році Туреччину відвідали близько мільйона українських туристів. Очікуємо, що в нинішньому році цей показник складе 1,5 млн", - наголосив Хакан Дуран.
Нагадаємо, що Анталія є середземноморським містом-курортом на південному узбережжі Туреччини, адміністративним центром одноіменної провінції. У місті є великий міжнародний аеропорт
Як повідомляв УНН, 17 березня міністерство закордонних справ запустило інформаційний ресурс для українських туристів.