Анталия примет до 5 млн туристов из Украины и России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В "туристической столице" Турции - Анталии - ожидают увеличения количества иностранных отдыхающих до уровня 2015-го или даже 2014 и готовы принять в 1,5 млн гостей из Украины и до 3,5 млн посетителей из России, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Показатели турпотока, зафиксированные в начале текущего года, радуют. Не исключено, что мы вернемся к статистике 2015-го, даже 2014 года. Безусловно, в этом вопросе важно планировать деятельность, в том числе авиарейсы. Если раньше полеты на курорты Анталии начинались после 26-го или 28-го апреля, то нынешний сезон может открыться уже первого апреля", - отметил председатель общества профессиональных руководителей отелей Турции (POYD) Хакан Дуран.
По его словам, в Анталии ожидают роста туристических потоков из других государств СНГ, в частности Казахстана, Туркменистана и Азербайджана.
При этом глава POYD отметил важное значение упрощении режима пересечения границы Турции для граждан Украины.
"В 2016 году Турцию посетили около миллиона украинских туристов. Ожидаем, что в нынешнем году этот показатель составит 1,5 млн", - отметил Хакан Дуран.
Напомним, что Анталия является средиземноморским городом-курортом на южном побережье Турции, административным центром одноименной провинции. В городе есть большой международный аэропорт.
Как сообщал УНН, 17 марта министерство иностранных дел запустило информационный ресурс для украинских туристов.