Ансамбль ім.Александрова оголосив конкурс на заміщення вакантних посад
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Ансамбль імені Александрова, основний склад якого загинув в авіакатастрофі військового літака Ту-154 в кінці 2016 року, проведе конкурс на заміщення вакантних посад з 16 по 25 січня. Про це йдеться в повідомленні на сайті творчого колективу, повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Організатором конкурсу на заміщення вакантних посад солістів, артистів хору та балету є Академічний ансамбль пісні і танцю Російської Армії імені Александрова. Конкурс проводиться з 16 по 25 січня 2017 року”, — йдеться в оголошенні на сайті.
Взяти участь в конкурсі можуть брати особи від 18 до 45 років, які мають академічну вокальну або хореографічну освіту і професійний досвід. На сайті також наведено список необхідних для участі в конкурсі документів. Співбесіди і прослуховування будуть проходити щодня в концертному залі ансамблю.
Катастрофа літака Ту-154, що прямував до Сирії, сталася вранці 25 грудня незабаром після зльоту з аеропорту Адлера. На його борту перебували 92 людини: військовослужбовці, представники засобів масової інформації, голова фонду “Справедлива допомога” Єлизавета Глінка, а також артисти ансамблю імені Александрова, що летіли вітати з Новим роком авіагрупу ВКС Росії на авіабазі Хмеймім в Сирії.
У катастрофі загинули 64 учасники цього творчого колективу, а також його художній керівник Валерій Халілов.