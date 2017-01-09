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Ансамбль им.Александрова объявил конкурс на замещение вакантных должностей

Ансамбль им.Александрова объявил конкурс на замещение вакантных должностей

Киев • УНН

 • 7793 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Ансамбль имени Александрова, основной состав которого погиб в авиакатастрофе военного самолета Ту-154 в конце 2016 года, проведет конкурс на замещение вакантных должностей с 16 по 25 января. Об этом говорится в сообщении на сайте творческого коллектива, сообщает ТАСС, передает УНН.

"Организатором конкурса на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета является Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Конкурс проводится с 16 по 25 января 2017 года", - говорится в объявлении на сайте.

Принять участие в конкурсе могут лица от 18 до 45 лет, имеющие академическую вокальную или хореографическое образование и профессиональный опыт. На сайте также приведен список необходимых для участия в конкурсе документов. Собеседования и прослушивания будут проходить ежедневно в концертном зале ансамбля.

Катастрофа самолета Ту-154, который следовал в Сирию, произошла утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители средств массовой информации, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В катастрофе погибли 64 участника этого творческого коллектива, а также его художественный руководитель Валерий Халилов.

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